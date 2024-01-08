 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 1 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 1 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı

Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir araçta yapılan kontrolde, 1.008.258,61 TL değerinde kol saati, kalemler ve kalem kutuları olmak üzere 35 parça kaçak eşya ele geçirildi. Sürücüye, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı.

Posof Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda 1 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı
08.01.2024 - 17:10,
Abone Ol

Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda bir araçta yapılan kontrolde piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak eşya yakalandı.

Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir araç, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde gümrüklenmiş değeri 1.008.258,61 TL olan kol saati, kalemler ve kalem kutuları olmak üzere 35 parça kaçak eşya ele geçirildi.

Sürücüye, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürcistan, Türkiye, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 1 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:35:40. #1.11#
SON DAKİKA: Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 1 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement