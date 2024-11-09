Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Pozantı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?