ABD'de Kaliforniya'dan Portland'a giren bir uçakta eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Uçağı karıştıran olay, uçakta seyahat eden bir yolcunun, önündeki kadın yolcunun saçını çekerek kafasını koltuğa çarpmasıyla başladı.
Durumu fark eden bir kabin memuru, saldırgan yolcuya müdahale etti. Kabin memurunun, kadının saçını çeken yolcuya yumruk atarak, saçını bırakmasını sağladığı görüldü.
Yaşanan arbedenin ardından, saldırgan yolcu uçak yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından uçak güvenli bir şekilde Portland'a iniş yaptı. Kabin memurunun bu müdahalesi tartışma yarattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kabin memurundan tartışma yaratan müdahale! Dakikalarca yumrukladı - Son Dakika
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