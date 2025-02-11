Kabin memurundan tartışma yaratan müdahale! Dakikalarca yumrukladı - Son Dakika
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Kabin memurundan tartışma yaratan müdahale! Dakikalarca yumrukladı

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ABD'de Kaliforniya'dan Portland'a gitmekte olan bir uçakta, psikoz hastası olan yolcu, kadın yolcuya saldırarak saçını çekti. Dakikalarca kadının saçını çeken adam hostesin yumruklu müdahalesi sonrası bıraktı. Kabin memurunun yumruklu müdahalesi tartışma yarattı.

11.02.2025 09:44
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ABD'de Kaliforniya'dan Portland'a giren bir uçakta eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Uçağı karıştıran olay, uçakta seyahat eden bir yolcunun, önündeki kadın yolcunun saçını çekerek kafasını koltuğa çarpmasıyla başladı.

KABİN MEMURU, PSİKOZ HASTASINI YUMRUKLADI

Durumu fark eden bir kabin memuru, saldırgan yolcuya müdahale etti. Kabin memurunun, kadının saçını çeken yolcuya yumruk atarak, saçını bırakmasını sağladığı görüldü.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbedenin ardından, saldırgan yolcu uçak yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından uçak güvenli bir şekilde Portland'a iniş yaptı. Kabin memurunun bu müdahalesi tartışma yarattı.

Kabin memurundan tartışma yaratan müdahale! Dakikalarca yumrukladı

Kaliforniya, Portland, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kabin memurundan tartışma yaratan müdahale! Dakikalarca yumrukladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Murat Avci:
    ne yapsaydı, diğer insanların can güvenliği yokmu 16 1 Yanıtla
  • 343734:
    işte böyle olmalı 12 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Elleri dert görmesin 9 0 Yanıtla
  • Fk:
    aklı dengesi bozuk bir insanın velisi olmadan ucakta arabada hatta tirende bile işiyok almamalılar belli bu hastayi emanet vermişler 2 0 Yanıtla
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