Pursaklar\'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

05.05.2026 20:35
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde 06 FC 4570 plakalı otomobil, 06 FK 5297 plakalı otomobil, 06 HC 808 plakalı kamyonet ve 06 HMZ 41 plakalı otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü, 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ile 1 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
22:31
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
