Pusula Kapalı Fon soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Pusula Kapalı Fon soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında 3. dalga operasyonda Pusula Kapalı Fon’da hesabı bulunan 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Toplam 12 kişinin hesabı tespit edilirken 1 şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve haklarında daha önce adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı, Mehmet Salih Turhan hakkında da daha önce adli işlem başlatıldığı ve arandığı belirlendi. Bu kapsamda, hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüpheli firari

Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin görevleri belli oldu

Gözaltına alınan şüphelilerden Fatmagül Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü'nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü, Engin Geylan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ'ın aynı şirkette İç Denetçi, Hacı Bayram Adıyaman'ın Uzman ve Yunus Caf'ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Kapalı fonda 12 kişinin hesabı tespit edildi

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlerin incelenmesine devam edildiği kaydedildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri ile firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaFinansSuçSon Dakika

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