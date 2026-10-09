RAF Molesworth üssüne izinsiz giriş şüphesiyle 2 Letonyalı gözaltına alındı

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Molesworth askeri üssüne izinsiz girdikleri şüphesiyle 2 Letonyalı gözaltına alındı.

İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, NATO ve ABD askeri istihbaratının kullandığı Cambridgeshire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Molesworth askeri üssüneki çiti aşan 36 ve 32 yaşındaki 2 Letonya vatandaşının sabah saatlerinde gözaltına alındığı ifade edildi. İngiltere'de ikamet eden 2 Letonya vatandaşının, izinsiz giriş ve "İngiltere'ye zarar verecek bir amaçla" yasaklanmış bir yere girme şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Polisin gece saatlerinde üssün yakınlarında terk edilmiş bir araç tespit ettiği, üsteki çitte "küçük bir gedik" buldukları aktarıldı.

"RAF Fairford'daki olaylarla bağlantısı yok"

Londra Terörle Mücadele Polis Birimi Başkanı Helen Flanagan yaptığı açıklamada, "Askeri tesislerle ilgili son dönemde artan endişenin farkındayız. Ancak şu aşamada bu olayın RAF Fairford'daki olaylarla bağlantılı olduğunu gösteren hiçbir şey yok" dedi. Flanagan, RAF Molesworth'teki soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu, şahısların olay yerinde bulunmalarının nedenlerine odaklanacaklarını belirtti.

Molesworth askeri üssündeki gözaltı işlemi, 27 Eylül'de İngiltere'nin batısındaki RAF Fairford üssünde yaşanan ve tamamı 20'li yaşlarında olan 7 kişinin gözaltına alındığı olayın ardından geldi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

RAF Molesworth

Eskiden İkinci Dünya Savaşı hava üssü olan RAF Molesworth, şu anda ABD Hava Kuvvetleri tarafından yönetilen uçuş yapılmayan bir tesis olarak biliniyor. ABD istihbaratı, Avrupa ve Afrika'daki operasyon merkezlerini bu üste konuşlandırmıştı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) internet sitesine göre burası aynı zamanda NATO istihbarat merkezi olarak kullanılıyor.