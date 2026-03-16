İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Hamza Aydoğdu da VKS üzerinden katıldı.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen toplantıda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla ülke genelinde alınacak bayram tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da hazır bulundu. - ERZİNCAN