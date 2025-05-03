Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti

Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti

MTV'nin sevilen reality programı ''Floribama Shore'' ile tanınan Kirk Medas, karaciğer yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetti. Genç yıldızın vefatı, sevenlerini ve rol arkadaşlarını yasa boğdu.

03.05.2025 11:41
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MTV'nin popüler reality şovu "Floribama Shore"un yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Medas'ın ölüm nedeninin karaciğer yetmezliğine bağlı komplikasyonlar olduğu açıklandı. Medas'ın babası, TMZ'ye yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi. MTV'den yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Floribama Shore ailesinin çok sevilen üyesi Kirk Medas'ın trajik ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde kalbimiz ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte."

Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti

2017 yılında başlayan "Floribama Shore" dizisinde ana kadroda yer alan Medas, program boyunca Aimee Hall, Nilsa Prowant, Jeremiah Buoni, Codi Butts, Kortni Gilson, Candace Rice ve Gus Smyrnios gibi isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizi, 2022 yılında sona ermişti.

Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti

Medas ayrıca, MTV'nin popüler yarışması "Fear Factor"ün özel bir bölümünde de yer almıştı. Bu bölümde "Floribama Shore" ekibi, "Jersey Shore: Family Vacation" kadrosuyla mücadele etmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Taner Avcı:
    hızlı yaşadı genç öldü,burada kırdığı fındıkların orada sapını yer artık 8 3 Yanıtla
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