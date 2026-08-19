Reflektörle Güvenli Tarım - Son Dakika
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Reflektörle Güvenli Tarım

Reflektörle Güvenli Tarım
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Erzurum'da traktör kazalarını önlemek için reflektör montajı ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da traktör kazalarının önüne geçmek ve kırsal yollarda trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan "Reflektörle Yol Al, Güvende Kal" projesi kapsamında, tarım araçlarına reflektör montajı ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzurum Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Özellikle gece saatlerinde ve sisli havalarda arkadan çarpma şeklindeki kazaların önlenmesi için hayati önem taşıyan proje kapsamında, ekipler sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Römorklar donatılıyor, sürücüler bilgilendiriliyor

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, tarım arazilerinde ve köy yollarında seyir halinde olan ya da uygulama noktalarında durdurulan traktörlerin römorklarına ücretsiz olarak reflektör montajı gerçekleştiriyor. Montaj çalışmalarının yanı sıra traktör sürücülerine doğru reflektör kullanımı, sarı çakar lamba bulundurma zorunluluğu ve genel trafik kuralları hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler veriliyor.

"Görünür ol, güvende kal"

Yetkililer, trafikte güvenliğin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, traktörlerin karayolunda diğer sürücüler tarafından fark edilmesinin önemine dikkat çekti. "Görünür ol, güvende kal" mottosuyla yürütülen çalışmalarda, reflektör montajı yapılan sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erzurum Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Bölgede traktörlere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin hasat ve tarım sezonu boyunca kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reflektörle Güvenli Tarım - Son Dakika

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