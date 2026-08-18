ABD'den İsrail ve Suriye'ye Endişeli Açıklama - Son Dakika
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ABD'den İsrail ve Suriye'ye Endişeli Açıklama

ABD\'den İsrail ve Suriye\'ye Endişeli Açıklama
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ABD Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını endişeyle karşıladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, " İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarının gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyduklarını" bildirerek, "Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir.

ABD geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ülke için de kinetik çatışmalardan ziyade diplomatik bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve taraflarla sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. ABD, itidal ve angajmanın daha yapıcı bir yol olduğuna inanmaya devam ediyor. Tarafları, daha fazla askeri gelişmeden ziyade mantıklı söylem ve diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İsrail ve Suriye'ye Endişeli Açıklama - Son Dakika

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