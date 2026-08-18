Nevşehir\'de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Ankara-Niğde Otoyolu Nevşehir Derinkuyu gişeleri yakınında meydana gelen feci kazada, madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilip alev alması sonucu 30 yaşındaki sürücü Burak Karagöz hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu’nun Derinkuyu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Burak Karagöz idaresindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YANGIN 2 SAATE SÖNDÜRÜLDÜ

Devrilmenin etkisiyle tırın yakıt deposu delindi ve sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar kısa sürede yangına yol açtı. Yükün de madeni yağ olması sebebiyle alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otoyol jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, sürücü Burak Karagöz’ün feci şekilde yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.