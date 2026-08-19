Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu - Son Dakika
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Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı “Kuytulcular” soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Savcılığın tespitlerine göre “emanetçi üye” olan kişileri kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesaplarını kullandırmaya ve malvarlıklarını belirlenen kişilere devretmeye zorlandı; mülklerin görünürde farklı kişilere ait olmasına rağmen fiili kontrolün örgüt yöneticilerinde olduğu öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Alparslan Kuytul liderliğindeki ve kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmanın detaylarını paylaştı. 5 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonlarda Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil 32 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, dini duyguların istismar edilerek toplanan paraların şirketler aracılığıyla aklandığı vurgulandı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notuna göre; CİMER başvuruları, mağdur beyanları, mali analizler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 32 şüpheli tespit edildi. 19 Ağustos 2026 tarihinde Adana merkezli olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te toplam 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

 AĞIR SUÇLAMALAR

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme
  • Kurulan Örgüte Üye Olma
  • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
  • Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik
  • Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet

Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve el koyma işlemleri devam ederken, örgütün mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönetim kayyımı atanması talep edildi.

2018'DEN SONRA YENİDEN YAPILANDILAR

Açıklamada, gruba yönelik 2018 yılında da benzer adli işlemler yapıldığı ancak yapılanmanın bu tarihten sonra lider merkezli hiyerarşik yapısını koruyarak farklı kişiler ve ticari işletmeler üzerinden yeniden organize olduğu belirtildi.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

"EMANATÇİ ÜYELER" DETAYI

Mağdur ve tanık beyanlarına göre, örgüt içerisinde mutlak bir liderlik anlayışının hâkim olduğu ve liderin talimatlarının "dini bir yükümlülük" gibi sunulduğu ifade edildi. 

Örgütün finansman modeliyle ilgili; infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekât, fitre, öğrenci yardımı” gibi adlar altında toplanan paraların kayıt dışı tutulduğu belirlendi. Toplanan bu gelirlerin, örgütle bağlantılı kişiler ve hususi kurulan ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokularak aklandığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya ve malvarlıklarını örgütün belirlediği kişilere devretmeye zorlandığı; mülklerin görünürde farklı kişiler adına, fiiliyatta ise örgüt yöneticilerinin kontrolünde olduğu ortaya çıkarıldı.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

349 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yapılanmadan ayrılan, faaliyetleri eleştiren veya adli mercilere beyanda bulunan kişilerin topluluk önünde aşağılandığı, özel hayatları üzerinden hedef gösterildiği ve sosyal medya aracılığıyla sistematik baskıya maruz kaldığı tespit edildi. Bu doğrultuda propaganda yapan ve muhalifleri hedef gösteren 349 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ayrıca, 2022 yılında bir örgüt mensubunun hürriyetinden yoksun bırakılarak malvarlığını devretmeye zorlanması ve kendisine zorla video çektirilmesi iddialarına yönelik açılan kamu davasının da sürdüğü hatırlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN NET MESAJ: HEDEF İNANÇ DEĞİL, SUÇ EYLEMLERİDİR

Başsavcılık, yürütülen adli sürecin düşünce ve inanç özgürlüğüyle bir ilgisi olmadığının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturmanın konusu; dini grup ve gönüllülük faaliyeti görüntüsü altında gerçekleştirildiği iddia edilen somut suç eylemleri, kişilerin dini ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle toplandığı değerlendirilen paralar, oluşan mağduriyetler ve elde edilen gelirlerin ticari yapılar aracılığıyla aklanmasıdır. Hiçbir kişi inancı veya düşüncesi nedeniyle soruşturmanın muhatabı hâline getirilmemiştir."

MAĞDURLARA "KORKMADAN BAŞVURUN" ÇAĞRISI

Bilgilendirme notunun sonunda, yapılanmanın faaliyetleri nedeniyle bağış adı altında yanıltıldığını, malvarlığını devretmeye zorlandığını, baskı veya tehdit gördüğünü belirten mağdurlara çağrı yapıldı. Bu durumdaki vatandaşların çekinmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurabileceği belirtilirken, ihbarda bulunanları hedef alacak her türlü baskı eyleminin de ayrıca ve titizlikle soruşturulacağı vurgulandı.

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Son Dakika Gündem Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Amsterdamgurbetci Amsterdamgurbetci:
    yalan! hukumeti elestirdi. 2 0 Yanıtla
  • Ufuk Hakkı İğneci Ufuk Hakkı İğneci:
    Daha önce çok alındı adam davaların hepsinden beraat etti 1 0 Yanıtla
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