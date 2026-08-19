Özgür Özel\'e kötü haber: Yeni Parti\'den ilk istifalar geldi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçimini AK Parti'nin kazanması, CHP ve Yeni Parti'de siyasi sonuçlara yol açtı. CHP'li meclis üyesi Harun Bila kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, Yeni Parti'den iki meclis üyesi istifa ederek görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı.

CHP İLE YENİ PARTİ UZLAŞAMADI

Menderes Belediyesi'nde 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde AK Parti adayı Asuman Şen'in göreve getirilmesinin ardından CHP ve Yeni Parti cephesinde başlayan tartışmalar sürüyor. Seçim sürecinde CHP ve Yeni Parti arasında ortak bir uzlaşma sağlanamaması, AK Parti'nin seçimi kazanmasında etkili oldu. Seçimde AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Harun Bila ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

YENİ PARTİ'DEN İLK İSTİFALAR

Seçim sonucunun ardından YENİ Parti'de ise belediye meclis üyeleri Şirzat Peker ve Füsun Demir partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç'ün aday belirleme süreci kapsamında düzenlediği toplantılara da katılan Peker ve Demir, yaptıkları açıklamalarda sürecin doğru yönetilmediğini ve yaşanan gelişmelerin sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçtiğini ifade etti.

"YANLIŞ BİR ANLAYIŞA TEPKİ"

Füsun Demir, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada siyasette makam ve kişisel çıkarların önüne ilke ve duruşun geçmesi gerektiğini belirtti. Demir, "Üyesi olduğum siyasi partiden, yaşanan süreç nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Çünkü toplumun beklentisi; kişisel hesapların değil, halkın menfaatinin ve ortak değerlerin gözetilmesidir. Bugün aldığım kararın arkasındayım. Kimseyi hedef almak için değil, yanlış gördüğüm bir anlayışa karşı tepkimi ortaya koymak için bu açıklamayı yapıyorum" dedi. Demir, bundan sonraki siyasi çalışmalarını bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini bildirdi.

"GEREKLİ DESTEĞİ BULAMADIM"

Şirzat Peker de seçim sürecinde farklı siyasi gruplar arasında ortak bir uzlaşma zemini oluşmadığını ve kendisi konusunda gerekli desteği göremediğini belirterek YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Peker, "Ben Şirzat Peker olarak, bugüne kadar görev yaptığım süre içerisinde Menderes'imize ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeyi, siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeden ilçemizin menfaatlerini savunmayı kendime ilke edindim" ifadelerini kullandı. Kararının bir kırgınlık veya kişisel hesaplaşma olmadığını belirten Peker, siyasi yoluna herhangi bir partiye bağlı olmadan bağımsız şekilde devam edeceğini söyledi.

Peker ayrıca, Meclis Başkan Vekilliği görevine seçilen Asuman Şen'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.