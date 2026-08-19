Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, internetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yaşadığı öne sürülen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., 7 ay sonra yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesinde kızın yaşını gizlediğini ve kendisini 16 yaşında bildiğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova’da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ü.C.Ö.’nün internet ortamında tanıştığı mağdur kız çocuğuyla evlilik vaadiyle bir süre görüştüğü ve ardından birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Olayın ardından yaklaşık 7 ay geçtikten sonra yapılan şikayet üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ü.C.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"YAŞINI BENDEN GİZLEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde kendisini savunduğu öğrenildi. Ü.C.Ö.'nün ifadesinde, genç kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini öne sürerek; "Ben kızı 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını benden gizledi" dediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Çocuğun ne suçu var kız istiyor. 1 2 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ŞEHİR İSMİNİ DUYUNCA ŞARIRMADIK 2 1 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    o yaşta başka ilişki yasayan yokmu acaba 14 15 yaş. 2 1 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Bu tür olaylar her yerde olabiliyor artık avrupaya ayak uyduran bi ülkedeyiz çok geç artık bunların önüne kimse geçemez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor Rekor ücret alacak Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak

12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:35:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.