Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova’da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ü.C.Ö.’nün internet ortamında tanıştığı mağdur kız çocuğuyla evlilik vaadiyle bir süre görüştüğü ve ardından birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Olayın ardından yaklaşık 7 ay geçtikten sonra yapılan şikayet üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ü.C.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"YAŞINI BENDEN GİZLEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde kendisini savunduğu öğrenildi. Ü.C.Ö.'nün ifadesinde, genç kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini öne sürerek; "Ben kızı 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını benden gizledi" dediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.