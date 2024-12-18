Refüje çıkan aracı elleriyle indirdiler
BARTIN - Bartın'da kaza yapan aracı aracı 4 kişi refüjden güçlükle indirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Türbe Yolu Caddesi'nde İ.Ç. idaresindeki 74 BC 210 plakalı araç, yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan araç, tabela ve bariyerlere zarar verdi. Meydana gelen kazada, sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası refüje çıkan araç, sürücü ve vatandaşların yardımıyla refüjden indirilmeye çalışıldı. Araç, 4 kişinin dakikalarca uğraşı sonucu refüjden indirilebildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Refüjdeki Araç Yeniden Yola İndirildi - Son Dakika
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