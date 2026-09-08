Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 2 tablo çaldı, 2 eseri de bahçeye bıraktı - Son Dakika
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Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 2 tablo çaldı, 2 eseri de bahçeye bıraktı

Renoir Müzesi\'ne giren hırsızlar 2 tablo çaldı, 2 eseri de bahçeye bıraktı
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Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar, iki tabloyu çalarak kaçtı. Belediye Başkanı Bryan Masson, iki tablonun daha müzenin bahçesine bırakıldığını doğrularken, çalınan eserlerin değerinin 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 2 tabloyu çalarak olay yerinden kaçtı.

Fransa'da son dönemde müzeleri hedef alan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hırsızların hedefi bu kez güneydeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi oldu. Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren hırsızlar, iki tabloyu çalarak kaçtı.

İki tablo müzenin bahçesine bırakıldı

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48'de çaldı. Sadece 5 dakika sonra sat 05.53'te belediye polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" dedi. Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını doğrulayarak, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söyledi. Yetkililer, çalınan eserlerin değerini 9 milyon euro olarak tahmin etti.

Belediye Başkanlığı, kayıp olan iki tablonun Madame Colonna Romano ve Jeune femme au puits (Kuyudaki genç kadın) olduğunu açıkladı.

Yerel medya, hırsızların müze arazisindeki tel örgüleri keserek içeri girdiğini aktardı. Şüphelilerin hırsızlığı, güvenlik personelinin değişim saatinden yararlanacak şekilde planladığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 2 tablo çaldı, 2 eseri de bahçeye bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 2 tablo çaldı, 2 eseri de bahçeye bıraktı - Son Dakika
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