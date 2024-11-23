Restoran Yangınında Kadın Hayatını Kaybetti

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Yanan restorana unuttuğu cep telefon almak için geri girince hayatını kaybetti

Restoran faciasında ölen kadın gözyaşları ile toprağa verildi

Hayatını kaybeden kadının kocası Yahya Çakır, "4 evladım yetim kaldı, karagözlü anam, ben ne yapacağım" diyerek feryat etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün yaşanan restoran yangının hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışan gözyaşları arasında toprağa verilirken, talihsiz kadının yangından kurtulduğu, ancak çalıştığı mutfakta kalan cep telefonunu almak için tekrara geri girince bir daha çıkamadığı iddia edildi.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Hanım Çakır isimli kadın memleketi olan merkeze bağlı Salar beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuğunun olduğu öğrenilen Hanım Çakır'ın, iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştığı belirtildi. Yangından kurtulan kadının çalıştığı yerde unuttuğu cep telefonunu almak için geri girdiğinde ise bir daha çıkamadığı, hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen karısının arkasından böyle feryat etti

Genç kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Çakır için memleketi olan Salar beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Çakır'ın cenaze namazını ise Müftü Lütfü İmamoğlu kıldırdı. Cenazede kadının kocası Yahya Çakır ise ölen karısının arkasından, "4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam. Ben ne yapacağım" diyerek feryat etti.

Hanım Çakır'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, törene AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de katıldı.