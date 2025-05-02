Restoranda Bıçaklama: Genç Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Restoranda Bıçaklama: Genç Kız Ağır Yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, restoran çalışanı genç kız bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli firarda.

02.05.2025 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı restoranda çalıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız ağır yaralandı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştıkları restoranda tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tefenni ilçesinde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda çalışan Sinan D. ve Deniz A. adlı genç kız arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Sinan D., Deniz A.'yı boynundan bıçak ile yaralayıp olay yerinden aracına binerek kaçtı. Restorandakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne buradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olayın şüphelisi Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ambulansın peşine takıldı iddiası

Deniz A.'nın ambulansla Burdur'a Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrenen Sinan D. aracıyla ambulansın peşine takıldığı ve takip ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, il merkezi girişinde yolu tutarak önlem alırken jandarma ekipleri ise ambulansın arkasından hastaneye kadar ambulansa eskortluk yaptı. Ambulans hastaneye giriş yapınca ekipler normale dönerken hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı. Sinan D.'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tefenni, 3-sayfa, Sağlık, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Restoranda Bıçaklama: Genç Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:44:31. #7.12#
SON DAKİKA: Restoranda Bıçaklama: Genç Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.