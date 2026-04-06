Reyhanlı\'da 315 Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 315 adet Captagon hap ele geçirildi.

Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 31 Mart tarihinde M.K. isimli şahsın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 315 adet Captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K. isimli şahıs, TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY