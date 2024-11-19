Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bıçakla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş olaylarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelisi M.E. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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