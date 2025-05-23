Reyhanlı\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 adet uydu alıcısı çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmada olayın şüphelilerinin Y.A. ile H.M. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan ayrıca hırsızlık malzemesi 6 adet uydu alıcısı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY