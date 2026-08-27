Reyhanlı'da Yangın Kontrol Altında
Reyhanlı'da bir evdeki yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle can kaybı olmadan söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evden alevlerin yükseldiğinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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