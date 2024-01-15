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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, kentte olağanüstü hal ilan edildi. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı şehirde metro istasyonlarını, dükkan ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi. Brezilya hükümeti bölgeye federal destek gönderilmesine yönelik öneride bulundu.

Brezilya\'nın Rio de Janeiro şehrinde sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 12:44,  Güncelleme: 12:50
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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrini sel vurdu. Hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, aracıyla nehre düşen bir kadını arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı şehirde metro istasyonlarını, dükkan ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde ise toprak kaymaları meydana geldi.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyururken, Brezilya hükümeti bölgeye federal destek gönderilmesine yönelik öneride bulunduğunu açıkladı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA
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