Rize Ardeşen\'de otomobil kaygan yolda şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Rize Ardeşen'de otomobil kaygan yolda şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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