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Rize'de 100 Bin Dolarlık Gıda Malzemesi Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Rize'de 100 Bin Dolarlık Gıda Malzemesi Dolandırıcılığı Operasyonu

Rize'de bir şirketi 100 bin dolar dolandıran şahıslar, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonucunda 8 şahıstan 3'ü tutuklandı. Şirketin satın aldığı gıda malzemeleri ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Rize\'de 100 Bin Dolarlık Gıda Malzemesi Dolandırıcılığı Operasyonu
30.12.2023 - 12:19,
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Rize'de polis ekipleri 100 bin dolar değerinde gıda malzemesi ile bir şirketi dolandıran şahısları yaptığı operasyonla yakaladı. Operasyonla yakalanan 8 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'de faaliyet gösteren bir şirket toplam değeri 100 bin dolar olan 3 bin koli gıda malzemesi satın aldı. Fakat gıda malzemeleri belirtilen tarihte teslim edilmedi. Şirket, satın aldığı malzemeler ile ilgili konuştuğu şahıslarla olan iletişimin kesildiğiyle ilgili ihbarda bulundu. İhbarın üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 5 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Tespit edilen şahıslar Ankara, İstanbul ve Denizli İllerinde yakalandı. Yakalanan şahıslara ait depo, işyeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ise gıda malzemeleri ele geçirilerek 994 koli gıda malzemesi dolandırılan kişilere teslim edildi. Yapılan çalışmaların devamında şüpheli 2 şahsın İstanbul ilinde olduğunun tespiti edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul iline giderek, şahıslar yakalayıp Rize'ye getirdi. Yakalanan 8 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup M.G., F.T. ve E.E.G. isimli 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Rize, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 100 Bin Dolarlık Gıda Malzemesi Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika


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