Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Rize\'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen deprem, Trabzon'un bazı ilçelerinde hissedildi.

15.11.2024 21:56
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Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Trabzon'un Rize'ye yakın ilçelerinde de hissedildi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Trabzon'un Of ve Araklı ilçelerinde de hissedilen deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Of ilçesinde koltuk değneği yardımıyla yürüyen bir vatandaş otomobile bindiği sırada depreme yakalandı. Sarsıntının etkisiyle ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın etrafa baktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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