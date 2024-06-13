Rize'de ATV Kazasında 2 Genç Kurtarıldı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde ATV'nin dereye yuvarlandığı kazada 2 genç, AFAD personeli tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Çataldere köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. ATV ile gezdiği sırada dengesini kaybeden E.K. (16) ve yanındaki O.K. (17) metrelerce yükseklikten bir anda dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri E.K. ve O.K.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. E.K. ve O.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE