Rize'de ATV Kazasında 2 Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'de ATV Kazasında 2 Genç Kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ATV kazasında, dereye yuvarlanan 2 genç AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen gençler hastaneye kaldırıldı.

13.06.2024 18:06
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Rize'nin Çayeli ilçesinde ATV'nin dereye yuvarlandığı kazada 2 genç, AFAD personeli tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Çataldere köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. ATV ile gezdiği sırada dengesini kaybeden E.K. (16) ve yanındaki O.K. (17) metrelerce yükseklikten bir anda dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri E.K. ve O.K.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. E.K. ve O.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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