Rize\'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı. - RİZE
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan bir panelvan minibüs, lastiği patlayınca kanala uçup takla attı. Araç alev alırken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksadı ve inceleme başlatıldı.
Ataşehir ilçesinde sebze yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü ise kendi çabasıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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