Rize\'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Rize'de bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı. - RİZE