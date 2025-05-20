Rize\'de Boşaltılan Apartmanın 8. Katında Yangın Çıktı

Rize'de daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binanın 8. katında yangın çıktı.

Yangın, Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan ve daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 8 katlı Birlik Apartmanı'nın 8. katında çıktı. Evin camlarından dışarıya çıkan alevleri gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Paniğe yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - RİZE