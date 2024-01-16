Rize\'de buzlu yolda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde buzdan dolayı kayarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seslikaya köyünde Yusuf Önder (64) idaresinde 34 BGZ 253 plakalı aracı ile seyir halinde iken yolların buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE