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Rize'de buzlu yolda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de buzlu yolda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya Köyü'nde buzlu yolda seyir halinde olan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü Yusuf Önder hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize\'de buzlu yolda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
16.01.2024 - 13:21,
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde buzdan dolayı kayarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seslikaya köyünde Yusuf Önder (64) idaresinde 34 BGZ 253 plakalı aracı ile seyir halinde iken yolların buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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Ardeşen, Rize, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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