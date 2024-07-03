Rize\'de silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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Rize'de dün meydanda gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz son yolculuğuna uğurlandı.

Dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana silahlı kavgada hayatını kaybeden 53 yaşındaki eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz Ardeşen Merkez Camii'nde öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Aytemiz, ilçeye bağlı Yeni mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - RİZE