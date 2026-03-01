Rize\'de Usulsüz Gıda Satışına El Konuldu

Rize'de internet üzerinden mevzuata aykırı gıda satışı yapıldığı tespit edilen 9 ton 750 kilogram gıda ürününe el konuldu.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, internet üzerinden Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı ürün satışı yapıldığı yönünde 174 Alo Gıda ve CİMER üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine harekete geçildi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Rize İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla usulsüz gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde etiketsiz tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve tüketime uygun olmayan zeytin olmak üzere toplamda 9 ton 750 kilogram ürünün depoda bulundurulduğu belirlendi. Söz konusu ürünlere, 5996 sayılı Kanun kapsamında mevzuata ve tüketime aykırı olmaları nedeniyle el konuldu. - RİZE