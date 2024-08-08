Roblox'ta neler oluyormuş neler: 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiler - Son Dakika
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Roblox'ta neler oluyormuş neler: 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiler

Roblox\'ta neler oluyormuş neler: 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiler

Oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmesi sonrası, platformda çocukları hedef alan uygunsuz içerikler bir bir ifşa oldu. ''Dijital Baba'' adıyla tanınan yazar Orhan Toker, ''Ailesiyle çatışma halinde olan, ergenlik çağında olan çocukları ailesine karşı kışkırtıyorlar ve evden kaçmalarını telkin ediyorlar'' diyerek 15 yaşında bir kızın kaçırılarak tecavüze uğradığını belirtti.

08.08.2024 15:08
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Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesinin yankıları sürerken, 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırmakla suçlanan platformda yaşananları, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan yazar Orhan Toker ile konuştuk.

Roblox'u uzun süredir takip ettiğini ve başlarda faydalı bir platform olduğunu belirten Toker, "Roblox bir açık oyun platformu. İçinde Roblox'un kendinin de geliştiricilerin de koyduğu çok sayıda oyunlar var. Bu platformda çocuklar sınırları kendi hayal güçleri olan, sonsuz bir oyun evrenine girip kendi tasarladıkları ortamda, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayabiliyorlardı. Hem eğlenip hem de arkadaşlarından yabancı dil öğrenebiliyorlardı; ancak pandemiyle birlikte platformlarda oyunların içine kötü içerikler de girmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI CİNSEL İÇERİKLİ SANAL OYUNLARA ÇEKTİLER"

Toker sözlerine şöyle devam etti: "Roblox'ta herkes kendi istediği şekilde oyunlar tasarlayabildiği için, pedofilik şahıslar çocukları çekebildikleri uygunsuz oyunlar tasarladılar. Çocukları Roblox parası verme vaadiyle bu cinsel içerikli sanal oyunların içine davet ettiler.

Ailesiyle çatışma halinde olan, ergenlik çağında olan çocukları ailesine karşı kışkırtıyorlar ve evden kaçmalarını telkin ediyorlar. Ülkelerine, dinlerine karşı olumsuz telkinlerde bulunuyorlar. Bir de daha küçük çocukların IP adresinden konumlarını tahmin ederek, "Biz senin nerede oturduğunuzu biliyoruz. Bize şu kadar para ya da kız kardeşinin fotoğrafını göndermezsen akşam evine gelip ailene ve sana zarar veririz" diyerek şantaj yapıyorlar.

Roblox'ta neler oluyormuş neler: 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiler
Orhan Toker (Dijital Baba)

AVRUPA'DA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan vahim bir vakadan örnek veren Toker, 15 yaşında bir kız çocuğunun ailesine karşı telkin edilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını belirtti. Orhan Toker, Avrupa'da ise oyunun içindeki pedofili faaliyetlerinden dolayı 9 kişinin tutuklandığını ifade etti."

Platformdaki yaş sınırının da bir anlam ifade etmediğini belirten Toker, "10 yaş üstü bir oyun, girişte "13 yaş ve üzeri" ya da "13 yaş ve altı" seçeneği yapmanız gerekiyor. Küçük çocuklar daha zevkli oyunlara erişebilmek için doğum tarihlerini farklı giriyorlar. Pedofilik hesaplar da kendilerini 13 yaşın altında kaydederek küçük çocukların sunucularına giriyorlar" dedi.

"OYUNLARDA ÇOK BÜYÜK PARALAR DÖNÜYOR"

Toker ayrıca, "Platformun ebeveyn yönetimi yeterli değil, sadece "kötü söz, küfür" konusunda geri bildirimi iyi çalışıyor. Pedofilik kullanıcıların hedef aldığı oyunlarda çok büyük paralar dönüyor. Yüksek ücretli gizli davetiyeler var, platform da bu kadar harcama yapılması işine geldiği için bu durumu görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Roblox'ta neler oluyormuş neler: 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mükerrem Kılıç: İmamoğlu’nun savunduğu kapanmasını istemediği uygulama 60 31 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Hayret Layık Kesim Buraya Uğramamış 10 49 Yanıtla
  • fatih mazlum: tiktok n3 zaman yasaklanacak 55 3 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Bir daha açmazlar inşallah,ben devletin ve hükümetin sonuna kadar destekçisiyim 24 4 Yanıtla
  • Kamile nar: Bu oyunda sadece arkadaşlarını ekleyip birlikte oynuyorsun. Kimse senin farkında değil, özelleştirme yapmıyorsa ebeveynlerin suçu. 2 5 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: şimdiye kadar öyle bişey yoktu 2 3 Yanıtla

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