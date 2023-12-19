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Romanya'da Yatılı Okulun Çökmesi Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Romanya'da Yatılı Okulun Çökmesi Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

Romanya'nın Harghita bölgesinde bulunan yatılı okulun bir kısmı çöktü. Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve çökmenin nedeni araştırılıyor. Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, olayın okullardaki güvenliğin önemini vurgulayarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Romanya\'da Yatılı Okulun Çökmesi Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı
19.12.2023 - 12:41,
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Romanya'da yatılı okulun bir kısmının çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Romanya'nın Harghita bölgesinde yer alan yatılı okulun bir kısmı çöktü. Acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı, enkazdan çıkarılan bir kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaralananlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, binanın çökme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, aileye baş sağlığı dileklerini ileterek, yaşanan olayın okullardaki güvenliğin kritik bir öncelik olduğunu açık bir şekilde hatırlattığını söyledi. Iohannis olayın sorumlarının cezalandırılmasını talep ederek, "Çocukların zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerler mevcut güvenlik standartlarına uygun hale getirilmelidir" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA
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Romanya, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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