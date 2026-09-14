Ruhsatsız madende düşerek ölen Mustafa Boşnak için 5 kişi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında yüksekten düşerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41) yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında M.Y. ve B.Y. ile B.K., Y.K. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden ikisinin ocak sahibi olduğu iddia edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan Boşnak için Çaycuma ilçesi Yazıköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.