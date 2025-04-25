Rusya'da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik, park halindeki araçta bulunan el yapımı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e Moskova bölgesindeki Balaşiha'da suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yaptığı açıklamada, Yaroslav Moskalik'in park halindeki araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Suikasta ilişkin soruşturma başlatıldı.
59 yaşındaki Moskalik, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna ile yapılan görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etmişti. - MOSKOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rus General Moskalik Suikaste Kurban Gitti - Son Dakika
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