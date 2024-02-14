Rus Ordusu Donetsk'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi: 3 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi: 3 Ölü, 13 Yaralı

Rus Ordusu Donetsk\'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi: 3 Ölü, 13 Yaralı

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine gece saatlerinde füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Selydove şehrinde bir hastane ve çok sayıda evde büyük hasar meydana geldi.

14.02.2024 12:58
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Selydove şehrinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane ile çok sayıda evde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. - DONETSK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rus Ordusu Donetsk'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi: 3 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Ordusu Donetsk'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi: 3 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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