Rus stratejik bombardıman uçağı Amur'da düştü, 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rus stratejik bombardıman uçağı Amur'da düştü, 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandı

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Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli Tu-95 bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında ıssız alana düştüğünü açıkladı. Kazada 6 mürettebat öldü, 1 mürettebat yaralandı; uçağın mühimmat taşımadığı ve soruşturma ekibinin bölgeye gittiği belirtildi.

Rusya'da nükleer kapasiteli bir stratejik bombardıman uçağının eğitim görevi sırasında düşmesi sonucu 6 mürettebat üyesi hayatını kaybetti, 1 mürettebat üyesi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer kapasiteli Tu-95 bombardıman uçağının Amur bölgesinde, Çin sınırına yakın Zeya Nehri üzerindeki Krasnoyarovo köyü yakınlarında ıssız bir alana düştüğü ifade edildi. Uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ve mühimmat taşımadığı aktarıldı. Kazada 6 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği, 1 mürettebat üyesinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere bir soruşturma ekibinin bölgeye gittiği kaydedildi.

Ukrayna savaşında kullanılıyor

Tu-95, Soğuk Savaş döneminden beri hizmette olan nükleer kapasiteli, 4 motorlu turboprop stratejik bombardıman uçağı olarak biliniyor. Rus ordusu, 4.5 yılı aşkın süren savaş boyunca Ukrayna'ya konvansiyonel silahlarla donatılmış seyir füzeleri fırlatmak için bu büyük savaş uçağını yaygın olarak kullandı.

Ukrayna'nın Haziran 2025'te Rusya genelindeki uzun menzilli bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerini kamyonlardan gizlice fırlattığı insansız hava araçlarıyla hedef aldığı "Örümcek Ağı" operasyonu sırasında Rus hava kuvvetlerine ait bazı Tu-95 uçakları imha edilmiş veya hasar görmüştü.

Kaynak: İHA
UluslararasıHavacılık3. SayfaDünyaSon Dakika

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