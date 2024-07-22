Rusya'da ABD Vatandaşı Gazeteci 6,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Rusya'da ABD Vatandaşı Gazeteci 6,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rusya'da görevli olan ABD vatandaşı gazeteci Alsu Kurmasheva, Rus ordusu hakkında 'yalan' bilgi yaydığı gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurmasheva'nın mahkumiyeti, adaletin alay edildiği bir durum olarak değerlendirildi.

22.07.2024 17:33
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Rusya'da ABD vatandaşı gazeteci Alsu Kurmasheva Rus ordusu hakkında "yalan" bilgi yaydığı gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da mahkeme Prag merkezli Rus-Amerikan Özgür Avrupa Radyosu'nda (RFE/RL) görevli ABD vatandaşı gazeteci Alsu Kurmasheva'ya hapis cezası verdi. Kurmasheva'nın Rus ordusu hakkında "yalan" bilgi yaydığı gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. mahkeme sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kazan'daki mahkemenin Kurmasheva hakkındaki kararı 19 Temmuz'da verdiği bildirildi.

RFE/RL CEO'su Stephen Capus konuya ilişkin açıklamasında, Kurmasheva'nın mahkumiyetinin "adaletle alay etmek" olduğunu ifade ederek tek adil sonucun gazetecinin serbest bırakılması olduğunu sözlerine ekledi.

Kurmasheva, 18 Ekim'den bu yana Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde tutuklu bulunuyordu.

The Wall Street Journal'ın 32 yaşındaki gazetecisi Evan Gershkovich de casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana casuslukla Rusya'da tutuklanan ilk ABD'li gazeteci oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da ABD Vatandaşı Gazeteci 6,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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