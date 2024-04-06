Rusya'da Baraj Yıkılması Sonucu Binlerce Ev Sular Altında

Rusya'nın Orsk kentinde bir barajın kısmen yıkılması sonucu 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı.
Rusya'nın Orenburg bölgesini şiddetli yağış vurdu. Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki barajın bir kısmı akşam saatlerinde yıkıldı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Rus medyasının Orenburg acil durum yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre bölgede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Orenburg bölgesinde 4 Nisan'da acil durum ilan edilmişti. - MOSKOVA
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