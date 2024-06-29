Rusya'da bir yurtta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinde yer alan Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi. Binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. 63 personel ve 23 ekipmanla yürütülen çalışmaların ardından yangının söndürüldüğü kaydedildi. Rus medyası, yurtta çoğunlukla yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA