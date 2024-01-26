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Rusya'da Wall Street Journal muhabirinin tutukluk süresi 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Rusya'da Wall Street Journal muhabirinin tutukluk süresi 2 ay daha uzatıldı

Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in tutukluk süresi 2 ay daha uzatıldı. Mahkeme, Gershkovich'in tutukluluğunun 30 Mart'a kadar devam etmesine karar verdi.

Rusya\'da Wall Street Journal muhabirinin tutukluk süresi 2 ay daha uzatıldı
26.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:49
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Rusya'da bir mahkeme, casusluk suçlamasıyla yargılanan Wall Street Journal muhabiri ABD'li Evan Gershkovich'in tutukluk süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Lefortovo Bölge Mahkemesi, Gershkovich'in tutukluluk süresinin 30 Mart'a kadar uzatılmasına hükmetti. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya ABD Başkonsolosu Stuart Wilson da katıldı.

Tutukluk süresi 4'üncü kez uzatıldı

The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich (32), 29 Mart 2023'te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Moskova'daki mahkeme, Gershkovich'in 29 Mayıs'a kadar tutuklu yargılanmasına karar vermiş, 23 Mayıs'ta ise gazetecinin tutukluluk süresinin 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına hükmetmişti. Gershkovich'in tutukluk süresinin uzatılmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusu reddedilmiş ve 24 Ağustos'ta Gershkovich'in tutukluluk süresi 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Gershkovich'in tutukluluk süresinin son olarak 30 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Gershkovich, hakkındaki casusluk suçlamalarını reddetmiş, ABD hükümeti ise Gershkovich'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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