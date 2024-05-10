Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktı

Rusya\'nın Harkov\'a düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda 11 yaşında bir çocuk ile 72 yaşında bir kadının yaralandığını ve 26 yapıda hasar oluştuğunu açıkladı.

10.05.2024 16:45  Güncelleme: 16:48
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktığı, bir çocuk ve bir kadının yaralandığı belirtildi.

Rusya, dün gece saatlerinde S-300 füzesiyle Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentini vurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, saldırıda 11 yaşında bir çocuk ile 72 yaşında bir kadının yaralandığını söyledi. Yangın çıkan 3 evden 2'sinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Terekhov, toplam 26 yapıda hasar oluştuğunu ifade etti. Bölgedeki 80 hanenin elektriksiz kaldığı, 4 evde ise elektik kesintisi yaşandığı kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Rusya, mart ayından bu yana Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırılarını artırdı. - HARKOV

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 3 evde yangın çıktı - Son Dakika

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