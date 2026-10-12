Rusya'nın Harkov ve İvano-Frankivsk'e saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkesi duyurmasının ardından, Rusya'nın ateşkes açıklamasından önce Ukrayna'nın iki kentine düzenlediği saldırıların bilançosu belli oldu. Rus güçlerinin Harkov kentinde bir markete düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk 22 kişi yaralandı. Aynı gün İvano-Frankivsk kentinde düzenlenen saldırıda ise 3 kişi öldü.

Demir yolu altyapısı vuruldu

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, Zhytomyr bölgesindeki demir yolu altyapısının da vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Rusya, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyine birçok kez saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda yangınlar çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara hızla müdahale ederek söndürdü" denildi.