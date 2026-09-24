Rusya'nın Ukrayna'da gece düzenlediği saldırılarda Kiev'de 2, Harkov'da 6 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'da gece düzenlediği saldırılarda Kiev'de 2, Harkov'da 6 kişi öldü

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Rusya\'nın Ukrayna\'da gece düzenlediği saldırılarda Kiev\'de 2, Harkov\'da 6 kişi öldü
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Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılarda Kiev'de 2, Harkov'da 6 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de 8 kişi yaralanırken Harkov'da en az 10 kişi yaralandı; Odesa'da bir sağlık tesisi hasar gördü, yakındaki evlerin ve bir okulun camları kırıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, Harkov'da sebze deposuna gerçekleştiriklen İHA saldırısında 6 kişi öldü.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'da birçok noktaya saldırı düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de balistik füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda, 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Polis, şehir genelinde çok sayıda patlama duyulduğunu ve doğum hastanesi dışında üç ilçede dokuz evin, bir postanenin, depoların ve onlarca aracın hasar gördüğünü açıkladı.

"Saldırıların ana hedefi sivil altyapı, konut binaları, doğum hastanesi, enerji altyapısı ve lojistik oldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlar uyurken, patlamalardan yükselen ışıklar gökyüzünü aydınlattı. Bir kez daha saldırılarının ana hedefleri Kiev ve sivil altyapı, konut binaları, bir doğum hastanesi, enerji altyapısı ve lojistik oldu. Şu anda ABD'nin güçlü bir şekilde karşılık verme fırsatı var. Yaşamı korumak için balistik füze önleyicilerine ihtiyacımız var" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, üç balistik füze dalgası olduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 60'ının Kiev üzerinde düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca düzenlenen saldırıda sayısı belirtilmeyen hipersonik ve balistik füzelerin yanı sıra 282 insansız hava aracı ve diğer silahların kullanıldığını açıkladı.

Harkov ve Odessa hedef alındı

Harkov bölgesindeki Stara Hnylytsya'da bir sebze deposunun hedef alınması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Karadeniz limanı Odesa'da ise Rus saldırılarında bir sağlık tesisi hasar gördü ve yakındaki evler ile bir okulun camları kırıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'da gece düzenlediği saldırılarda Kiev'de 2, Harkov'da 6 kişi öldü - Son Dakika
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