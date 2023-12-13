Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı

Rüzgar tribünü pervanesi taşıyan tır arıza yapınca Afyonkarahisar- Ankara karayolunun bir yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik eskortu ilerleyen rüzgar tribünü taşıyan tırın hava-fren aksamında yaşanan bir arızadan dolayı aracın arka lastikleri kilitlendi. Kayan tır yol ortasında durarak durabildi. Tır hareket etmeyince karayolunun bir yönü kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Karayolu tırdaki arızanın giderilmesinin ardından ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR