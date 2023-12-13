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Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda rüzgar tribünü taşıyan bir tırın arızalanması sonucu yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Tırın arka lastiklerinin kilitlenmesi nedeniyle tır yol ortasında durdu ve uzun araç kuyrukları oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı
13.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:16
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Rüzgar tribünü pervanesi taşıyan tır arıza yapınca Afyonkarahisar- Ankara karayolunun bir yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik eskortu ilerleyen rüzgar tribünü taşıyan tırın hava-fren aksamında yaşanan bir arızadan dolayı aracın arka lastikleri kilitlendi. Kayan tır yol ortasında durarak durabildi. Tır hareket etmeyince karayolunun bir yönü kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Karayolu tırdaki arızanın giderilmesinin ardından ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Köroğlu, Ankara, Bayat, Ulaşım, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüzgar tribünü taşıyan tır arızalandı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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