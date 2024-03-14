Sabah namazı çıkışında midibüsün çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Oyuncu Olivia Munn, Meme Kanseri Teşhisi Konulduğunu Açıkladı

Ünlü oyuncu Olivia Munn, meme kanseri teşhisi aldığını ve bu süreçte dört ameliyat geçirdiğini duyurdu. 43 yaşındaki Munn, 2023'te genetik bir test yaptırdı ve tüm kanser genlerinin negatif olduğunu öğrendi. Ancak, Nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu ve her iki memesinde de hızlı yayılan ve agresif bir kanser türü olan Luminal B kanserine rastlandı.