Safranbolu'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacasının Ardından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Safranbolu'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacasının Ardından Yakalandı

Safranbolu\'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacasının Ardından Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı.

İlçedeki bir mekanda iddiaya göre eğlenen gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olaya karışan 4 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 KAD 91 plakalı panelvan araçtaki 4 kişiyi polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Emek Kavşağında sıkıştırılarak yakalandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken hastane kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Panelvan araç çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

Genç kız polise zor anlar yaşattı

Araçta bulunan genç kızlardan biri polise zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızı polisler güçlükle tutup ekip otosuna bindirdi. Araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacasının Ardından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
05:27 ABD’de ilk banka iflası 36 yıllık banka battı ABD'de ilk banka iflası! 36 yıllık banka battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 12:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacasının Ardından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement