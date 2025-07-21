Safranbolu\'da Çıkan Yangında 2 Dönüm Alan Zarar Gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki Göztepe Tümülüsü mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük otluk alan küle döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK