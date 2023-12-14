 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Safranbolu'da kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda Osmanlı dönemine ait bir tabanca ve 17 adet tarihi obje bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Safranbolu\'da kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi
14.12.2023 - 09:48,
Abone Ol

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen 1 adet Osmanlı dönemine ait tabanca, 17 adet tarihi obje, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 29 adet fişek ile 1 adet delici, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Safranbolu, Karabük, Osmanlı, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika


10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
09:56
İsmini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

Son Dakika
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:31 Gelin arabası gibi süslenen aracıyla boşanma davasına gitti
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement